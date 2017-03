Enn Vetemaa on lahkunud

28. märtsil läks igaviku teedele 20. juunil 1936. aastal Tallinnas sündinud ja tegutsenud, aga läbi elu tihedalt Raikküla valla ja eriti muidugi Lipa külaga seotud olnud kirjamees ja helilooja Enn Vetemaa.

Raikküla vallas Lipa külas elanud Enn Vetemaa vanaisa oli Uku Masingu isa naaber. Kinnitatakse, et ainus laps, keda Uku Masing ristis, oli naabertalus vanematega suvitanud Enn. Selles samas vanaisa talus on sündinud üsna arvestatav osa Vetemaa kirjanduslikust loomingust, millega seoses teda teatakse, armastatakse ja mäletama jäädakse. Ta on olnud väga mitmekülgne ja viljakas – kirjutanud luuletusi, jutustusi, romaane, näidendeid, filmistsenaariume, muusikatekste ja publitsistikat.

Enn Vetemaa loomingulist tegevust on tunnustatud aastatel 1973, 1975 ja 1976 Juhan Smuuli nimelise preemiaga; 1977. aastal anti talle Eesti NSV teenelise kirjaniku nimetus ja 2001. aastal annetas president Vetemaale Valgetähe IV klassi teenetemärgi. 2006. aastal sai Enn Vetemaa Rapla kihelkonna auhinna – Maarja-Magdaleena pronkskuju.

Raplamaa Sõnumid