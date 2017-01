FOTOD: EOK kinkis Raplamaa koolidele 30 paari suuski

Kaiu põhikoolis tähistati neljapäeval, 12. jaanuaril tõelist suusapäeva. Eesti Olümpiakomitee (EOK) kinkis neljale Raplamaa põhikoolile koku 30 paari suuski koos vajaliku varustusega. Kaiu ja Järvakandi põhikool said mõlemad kaheksa komplekti ning Valgu ja Eidapere said seitse komplekti. Kõigist neljast koolist saabusid suuski vastu võtma õpetaja koos õpilastega. Suusad andis koolidele üle Eesti olümpiakomitee asepresident Jüri Tamm.

Lisaks said õpilased proovida suusahüppeid Marumäel ehk väikesel suusahüppetrampliinil. Kohal oli ka Suusabuss koos treener Vahur Teppaniga. Lumeolud ei olnud küll kõige paremad, kuid soovijad said staadionil teha paar ringi. Suusabuss on projekt, kus eriharidusega suusainstruktor käib spetsiaalselt varustatud kaubikuga (40 komplekti laste suusavarustust) koolides ja lasteaedades lastele suusaõpet andmas.

Siim Jõgis / Fotod: Siim Solman