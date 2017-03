Erakonnad valmistuvad sügisesteks valimisteks

15. oktoobril toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised, mis viiakse läbi vastavalt haldusreformi käigus tekkinud uutele vallapiiridele. Erakonnad on juba mõnda aega nendeks agaralt ettevalmistusi teinud.

Näiteks esitles Reformierakond 17. märtsil Rae vallas kandideeriva nimekirja esinumbrit, kes on senine vallavanem Mart Võrklaev. Milline seis on Rapla maakonnas?

Põhjalikke vastuseid erakonnad veel anda ei soovi. Nimekirjad avaldamiseks valmis ei ole ning ka esinumbreid vähemalt avalikult esitleda ei taheta. Ühe jõulisema otsuse seoses eelolevate valimistega on teinud Vabaerakond. Nemad otsustasid esinduskogu tasemel, et 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel nad erakonnana ei osale. See tähendab, et Vabaerakond ei pane oma nimekirja välja üheski Eesti valimisringkonnas, seega ka mitte Raplamaal.

Siim Jõgis

Loe pikemalt 22. märtsi Raplamaa Sõnumitest