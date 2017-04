Erilasteaed vajab teenusele väärilisi tingimusi

Rapla maakonna ainus erilasteaed Pääsupesa vajab suuri investeeringuid või uusi lahendusi. Rapla vallavolikogu kinnitas möödunud nädalal, 30. märtsil toimunud istungil lasteaia arengukava ning sellega hulga olulisi ülesandeid, mida tuleb nii personalil, hoolekogul kui ka vallavalitsusel ning volikogul täitma asuda.

Pika ajalooga erilasteaed Pääsupesa on oma võimekust erivajadustega laste toetamisel lasteaiaastmes õppimisel mitmekülgselt tõestanud. Täna ei ole maakonnas mitte ühtegi spetsialisti või ametnikku, kes kahtleks Pääsupesa lasteaia pakutava teenuse kvaliteedis. Volikogu istungil ütles Pääsupesa direktor Svea Jõeste välja sõnad, mis summeerivad ühtlasi arengukavaga aktuaalseks muutunud teema: 15 aastat on erilasteaed Pääsupesa oodanud kvaliteetsele teenusele väärilisi tingimusi. Hetkel on olukord aga selline, et väärilistest tingimustest ollakse väga kaugel.

Erilasteaia Pääsupesa hoonel ja selle asukohal on mitmeid tugevaid külgi, kuid sellegipoolest on puuduste nimekiri kolm korda pikem. Pika ajalooga lasteaial on veelgi pikema ajalooga hoone, mille teatud osad on säilinud muutumatult juba nelikümmend aastat, mõni üksik aga kohati suisa üheksakümmend aastat (korstnajalad).

