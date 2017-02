FOTOD: Rapla kesklinnas toimunud liiklusõnnetuses hukkus inimene

(täiendatud 15.43)

Täna, 27. veebruaril juhtus mõni minut enne kella 12 Raplas Tallinna maanteel liiklusõnnetus, milles kaotas elu 70-aastane naine.

Sündmuskohal viibinud pealtnägijad teadsid rääkida, et naine ei ületanud teed ülekäigurajal, vaid selleks mitte ette nähtud kohas. Rapla Swedbanki eest tee ületamist alustanud naisterahvas sai löögi Tallinna suunas liikuvalt sõiduautolt Audi. Õnnetust pealt näinud inimesed on veendunud, et õnnetuses osalenud sõiduautot juhtinud 20-aastase noormehe sõidukiirus oli lubatust suurem. Rapla politseijaoskonna juhi Janno Ruusi sõnul puudub autot juhtinud noormehel juhtimisõigus ning ta on varem liiklusalaste rikkumistega politsei huviorbiidis olnud. Viimati tabati noormees lubadeta sõidult 2014. aasta detsembris Raplas. Hetkel mehel siiski kehtivaid karistusi liiklusrikkumiste eest ei ole.

“Liikluses tuleb olla tähelepanelik ja kinni pidada kehtivatest reeglitest. Panen kõigile liiklejatele südamele, et liikluses ei võetaks lisariske. Ületage teed alati selleks ettenähtud kohas ja sõitke kiirusega, mis võimaldab teil ka kellegi teise eksimustega arvestada ning adekvaatselt reageerida,“ vahendab politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Heiko Leesment Rapla politseijaoskonna juhi Janno Ruusi sõnu.

Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab välja kriminaalmenetlus.

Stina Andok / fotod: Siim Solman