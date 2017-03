FOTOD: Raplamaal hukkus rongiõnnetuses vanem mees (täiend. 15.40)

Täna, 29. märtsil kell 7.05 andis Rapla raudteejaama töötaja teada, et Rapla jaamast umbes 1,5 kilomeetrit Hagudi poole on rongi alla jäänud inimene. Esialgsetel andmetel astus Raplast Tallinnasse teel olnud rongi ette 62-aastane mees, kes hukkus. Juht proovis rongi peatada, aga otsasõitu vältida ei olnud võimalik.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Andres Sinimeri sõnul on tegemist väga kahetsusväärse juhtumiga ja hetkel on alust arvata, et tegemist võis olla enesetapuga.

„Tegemist on väga kahetsusväärse juhtumiga ja minu kaastunne hukkunu lähedastele,“ ütles Sinimeri.

Rongi juhtinud mees oli kaine ja rongis viibinud inimesed õnnetuses viga ei saanud.

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Lääne prefektuur

fotod: Siim Solman