Haisev süvend häirib Velisemõisa elanikke

Märjamaa vallas asuva Velisemõisa küla kahe kortermaja taga asub looduslik süvend, kuhu voolab mõlema maja kanalisatsioonivesi. Üks Velisemõisa elanik, 75-aastane härrasmees võttis Raplamaa Sõnumite toimetusega ühendust ning kurtis, et süvend haiseb ning mõjutab seega kohalike elanike elukvaliteeti.

Oma nime ei soovinud mees avaldada, kuid viis Sõnumite esindajad ninapidi süvendi äärde. Miinuskraadide tõttu oli sellel jääkate peal, kuid haisu oli vaatamata sellele tunda. Soojemal ajal on mehe sõnul olukord eriti hull. Ta näitas käega Velisemõisa pargi poole ja ütles, et seal ei saa siis üldse jalutamas käia. Hais on nii vänge. “Olen siin kümme aastat elanud ja selle aja jooksul ei ole seda süvendit tühjendatud,” ütles ta.

Umbes sajaruutmeetrise süvendi äärest kolmekümne meetri kaugusel asub väike pumbajaam. Vanahärra selgitas, et sealt tuleb kahe kortermaja joogivesi. Seda saadakse kaheksa meetri sügavuselt, kuid vanahärra seda jooma ei soostu. Ei tea ju, kas süvendist imbub põhjavette inimeste väljaheiteid või mitte

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 15. märtsi Raplamaa Sõnumitest