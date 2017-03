Harju ja Rapla maavalitsuse visioon Aespa-Roobuka piirkonnast erineb

Maakonnaplaneeringute kooskõlastamine on keeruline ülesanne, millega maavalitsused praegu tegelevad. Üks eriarusaam kerkis esile Raplamaa ja Harjumaa maakonnaplaneeringute 2030+ vahel seoses Aespa ja Roobuka asulaga. Sellest tulenevalt andis Harju maavanem Ülle Rajasalu esialgu Rapla maakonnaplaneeringule tingimusliku kooskõlastuse.

Aespa alevik ja Roobuka küla asuvad küll kõrvuti, aga teine teisel pool piiri. Lõunapoolne Aespa jääb Rapla maakonda Kohila valda ning põhja pool asuv Roobuka Harjumaale Saku valla piiridesse. Mõlema asula puhul on tegemist suvilapiirkonnaga, kuhu aina enam rajatakse ka püsivaid elukohti.

Vastuolu maakonnaplaneeringutes tekkis selletõttu, et Raplal ja Harjul oli sellest piirkonnast erinev visioon. Harju maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Joel Jesse selgitas, et nende soov oli see, et maakonnaplaneeringutes toodud põhimõtted ja lähenemine oleks ühtlustatud. Rapla maakonnaplaneeringu asustuse suunamise joonisel on Aespa alevik tähistatud kui linnalise asustuse ala, kuid see ei kattunud Harju poole visiooniga. Nemad ei käsitle Roobukat linnalise asustuse alana.

Siim Jõgis / foto: Alice Võsu

