Indrek Kajupank valiti FC Kuressaare kuu fänniks

FC Kuressaare jalgpallimeeskond valis aprillikuu fänniks Eesti meeste korvpallimeistrivõistluste poolfinaalseerias edukat mängu tegeva AVIS UTILITAS Rapla kapteni Indrek Kajupanki.

„Eks see väike üllatus oli,” tunnistas Kajupank. „Hoian neile pöialt ja olen mänguga kursis. Hooaja alguses on nad olnud tublid. On hea, kui saarlased üksteist võimalusel toetavad.”

Kajupank tõdes, et kui ta elas Tallinnas, oli FC Kuressaare mängul käimiseks aega rohkem, aga pärast korvpallihooaja lõppu tahab ta kindlasti staadionile jõuda. „Meil kõigil on oma tegevused, aga see aeg tuleb leida, et omasid toetada,” lausus ta.

FC Kuressaare juhatuse liige Elari Valmas ütles, et saarlased on alati kokku hoidnud, hoidnud üksteise tegemistel silma peal ja sama tahetakse ka enda jalgpalli kogukonnaga saavutada. „Tuua kuu fännide enda tegemised ja saavutused meie kogukonnale lähemale ning sama teeme ka meie, kui hoiame kuu fänne meie tegemistega kursis,” lausus ta.

Projekti mõte oleks leida hooaja vältel igakuiselt Saaremaaga seostuvaid tähti (sportlasi, lauljaid, seltskonnatähti jne.) ning luua selle põhjal oma Saaremaa tähtedest koosnev võistkond. Projekt on algstaadiumis ning Saaremaa tähtedest koosneb võistkond on komplekteerimisel. „Oleks tore neid ka jalgpalliväljakul koos meie kogukonnaga mõõtu võtmas, see kõik on teostatav ning selle suunas me liigume,” rääkis Elari Valmas. „Lootust on, et tegemist saab olema pika traditsiooniga. Saaremaal on tohutult tähti, kelle tegemistel soovime pilku peale hoida ning enda kogukonnaga liita.”

Aprillikuu parimaks valiti Indrek Kajupank, kelle panus AVIS UTILITAS Rapla korvpallimeeskonna kaptenina ja saavutused käimasolevas play-off’is on muljetavaldav ning FC Kuressaare hoiab omaltpoolt Indrekule ja kogu Rapla korvpallimeeskonnale pöialt, et nad suudaksid teha ajalugu ning jõuda esmakordselt finaali!

„Kogu AVIS UTILITAS Rapla korvpallimeeskonna tegemised on suureks eeskujuks kõigile võistkondlikele klubidele, seda ka meile,” märkis Elari Valmas. „See, mida nad on viimaste aastatega saavutanud ning millise kogukonna on nemad endale loonud, on muljetavaldav. FC Kuressaare jalgpalliklubi soovib Indrekule ja kogu Rapla võistkonnale kõrget mõtlemist ning suuri kordaminekuid!”

Allikas: jalgpall.ee / foto: Siim Solman