Järvakandi klaasitehas lubas külalised tootmisruumidesse

Owens-Illinois (O-I) rahvusvahelisele kontsernile kuuluv Järvakandi klaasitehas tavapäraselt külalisi oma territooriumile ei luba. Erandiks oli laupäev, 27. mai, kui oli avatud uste päev, kuhu olid oodatud kõik soovijad.

Kohalike inimeste huvist selle sündmuse vastu kõneles näiteks see, et juba kella kümnest hommikul oli sissepääsu juurde moodustunud pikk järjekord.

Emafirma O-I on viimase kolme aasta jooksul Järvakandi tehase tegevusse investeerinud ligikaudu 27 miljonit eurot. Rapla maakonna kontekstis on tegemist astronoomiliselt suure summaga. Tulemuseks on tipptehnoloogial põhinev maailmatasemel klaasitootmine. Märkimisväärne on see, et pärast investeeringut valmib Järvakandi tehases iga päev 700 000 klaaspakendit.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

