Järvakandi ootab ministri vastust valla nime osas

Kehtna või Kehtnakandi? Kumb nimi sobiks paremini uuele vallale, mis haldusreformi käigus moodustatakse praegustest Kehtna ja Järvakandi vallast? Eesti valitsus langetas juba mõned nädalad tagasi otsuse, et uue omavalitsuse nimeks saab Kehtna, kuid Järvakandi vallajuhtidele see variant ei sobi.

Oma argumentide selgitamiseks saatsid nad riigihalduse ministrile Mihhail Korbile kirja, kuid vastust sellele veel saadud ei ole. Teisipäeval, 14. veebruaril toimus Järvakandi vallajuhtide kokkusaamine, kus olukorda arutati. Volikogu esimees Peeter Kustmann ütles, et Kehtna nime hea meelega ei aktsepteerita, kuid enne edasiste sammude astumist soovitakse ära oodata ministri vastus.

Intervjuus Raplamaa Sõnumitega ütles minister Korb, et valitsuse otsus panna uuele omavalitsusele nimeks Kehtna on lõplik.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

