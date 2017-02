Juuru noormees avas Raplas fotostuudio

Juurust pärit Rauno Vahtre avas eelmisel nädalal Raplas omanimelise fotostuudio. Reedel, 27. jaanuaril meelitas VahtreFoto stuudio avamispidu kohale kümmekond inimest, kellele esinesid muusikalise etteastega Piia Põder ja Morten Langi.

Vahtre rääkis, et oma fotostuudiost on ta unistanud pikka aega. Varem on ta erinevaid stuudiopindasid rentinud näiteks Kohilas ja Tallinnas. “Siin on mul oma töölaud ja oma nurk. See tõstab motivatsiooni,” ütles ta.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

