Juuru valla seitse küla soovivad liikuda Kohilasse

1. märtsil esitasid Juuru valla seitse küla taotluse algatada külade Juuru valla koosseisust Kohila valla koosseisu üleandmine. Sellekohase otsuse teeb volikogu märtsikuu istungil.

Järlepa, Jaluse, Kalda, Lõiuse, Mahtra, Pirgu ja Sadala on need külad, kes esitasid Juuru vallavolikogule taotluse Kohila valda üleminekuks. 12. veebruaril toimunud Juuru valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud rahvaküsitluses selgus, et eelmainitud külades eelistas hääletamisel osalenud elanikest 93% liitumist Kohila vallaga. Lisaks rahvaküsitlusele on nende külade elanikelt küsitud toetust haldusüksuste piiride muutmiseks, st Kohila vallaga külade kaupa liitumiseks juhul, kui Juuru valla liitumine Kohila vallaga haldusreformi raames ei ole võimalik.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

