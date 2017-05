Kahe arsti valves hoidmine Rapla EMO-s on haigla juhi sõnul puhas luksus

Raplamaa Omavalitsuse Liidu täiskogu istungil tutvustasid SA Raplamaa Haigla esindajad, haigla juhataja Kaire Aadamsoo ja dr Aili Laasner maakonna haigla eelmise aasta tegevusi ning edasisi ravitöö plaane.

Aadamsoo alustas sellega, et möödunud aasta lõpetati väikese kasumiga. Mõne kahjuliku lepingu lõpetamine ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga korraldatud ühishanked on aidanud kulusid kokku hoida.

Eelmise aasta patsientide arvust rääkides tõdes Aadamsoo, et ambulatoorsete külastuste arv on jäänud samaks. Kokku oli 2016. aastal 40 992 ambulatoorset külastust. Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) patsiente oli eelmisel aastal 7656 ning ka see arv on püsinud stabiilsena võrreldes eelnevate aastatega.

Stina Andok / foto: Siim Solman

