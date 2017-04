Kaitsevägi kutsub üles pühapäeval riigilippu heiskama

Kaitsevägi kutsub kõiki inimesi üles heiskama 23. aprillil riigilipud, et näidata oma toetust kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele.

23. aprillil tähistame viiendat korda Eestis veteranipäeva. Veteranipäevaga täname ja tunnustame neid mehi ja naisi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel tugevdanud Eesti julgeolekut ja rahvusvahelist tõsiseltvõetavust, samuti nende perekondi ja lähedasi.

Üle-eelmisest aastast on veteranipäev ka ametlik lipupäev.

Veteranipäeva nael on õhtune heategevuslik kontsert Tallinnas Vabaduse väljakul, kus esinevad Ziggy Wild, Ruslana, United States Army Europe Soldiers Chorus ja kaitseväe orkestri ajateenijate bänd.

Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide hulka kuulub 2800 inimest. Kaitseväelased on välisoperatsioonidel osalenud alates 1995. aastast ning teeninud Horvaatias, Bosnia ja Hertsegoviinas, Liibanonis, Makedoonias, Iisraelis ja Süürias, Iraagis, Kosovos, Afganistanis, Malis, Adeni lahel, Vahemerel ja Kesk-Aafrika Vabariigis.

