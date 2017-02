Kaiu vallavanem on taas Ülle Kiviste

Kaiu valla volikogu avaldas umbusaldust senisele vallavanemale. Eelmisel nädalal sai volikogu uuesti kokku ning valis vallavanemaks Ülle Kiviste, kes on varem seda ametit pidanud 16 aastat.

Kaheksa kuud on see aeg, mil Kivistel on võimalik vallas veel midagi muuta. Uurisime, millised on tema plaanid vallavanemana.

Miks sa ikkagi tegid selle sammu ja olid nõus vallavanema kohale kandideerima?

Ühelt poolt ma tõesti tunnen, et Kaiu vald on nagu mu oma laps ja kui ta on hädas, siis sa lihtsalt lähed. Teiseks oli mul praegu võimalik Vigalast ära tulla. Mu süda ja hing on küll seal kinni, aga kuni poliitikad kokku loksuvad, on võimalus natukene tagasi tõmmata. Seega oli soodne hetk.

Lugesin ka oma horoskoopi, et ma pean kõik vastu võtma, mis mulle see aasta antakse. Ja eks ma ikka tahan tulla, ma ei tule siia hambad ristis. Teha tahaks nii palju, kui mõistust ja raha on. Aega on ju vähe. Eelkõige tahan inimesi ja ideid kokku viia, et kui meil on teemaks liitumine, ei jääks inimesed üksi. Kui nad kaotavad reformiga sidemed, seosed, kuuluvuse, siis on küll asi halvasti. Vot see inspireeris mind hirmsasti.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 8. veebruari Raplamaa Sõnumitest