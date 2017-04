Kaius avati üle mitme aasta noortetuba

Kaiu vallas ei ole juba mitu aastat tegutsenud ühtegi noortekeskust. Möödunud kolmapäeval taasavati aga uuendatud noortekas, mis hakkab toimetama vallamaja ruumides.

Noortetoa eestvedajaks ja juhatajaks sai Kadri Brecher, kelle sõnul on sellest möödas vähemalt viis aastat, mil Kaiu vallas viimati noortekeskus tegutses. Tänu 2015. aastal Eesti Noorsootöö Keskuse ning haridus- ja teadusministeeriumi loodud koostööprogrammile saadi 12. aprillil noortetuba taas käima lükatud. Algul mõeldi noortetuba avada Kaiu lasteaia keldrikorrusel, aga seoses sealsete renoveerimistöödega ei olnud see võimalik. Brecheri sõnul on vallamajas olevad ruumid ka paremas seisus ning asukohtki täpselt alevi keskel on parem.

Noortekeskust katsutakse Brecheri sõnul järk-järgult arendada ja parendada.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 19. aprilli Raplamaa Sõnumitest