Kehtna elanikud saavad mõne kuu pärast puhta vee

Möödunud aasta augustikuus kirjutas Raplamaa Sõnumid, et Kehtna vald on ette võtnud tõsise probleemi – alevi veekvaliteedi parandamise. Puhtam joogivesi kavandati inimesteni tuua tänavu kevadel, tööde tähtaeg on suve algul.

Kehtna alevi inimesed on vahest märganud, et mõned paigad alevi keskel on üles kaevatud ning päeval tegutsevad maapinna kallal erinevad masinad. Eelmise aasta augustis toimusid Kehtna aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise esimese etapi tööd, mille käigus vahetati vanad ja liiga jämedad torud välja peenemate vastu.

Juba eelmise aasta lõpust alates käib ehituse teine etapp, kus rekonstrueeritakse veepuhastusjaam ning eraldatakse tuletõrjevee torustik joogiveetorustikust.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 22. märtsi Raplamaa Sõnumitest