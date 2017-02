Kehtna ja Järvakandi jäid kindlaks Kehtnakandi nimele

Kui Kehtna ja Järvakandi vald sõlmisid haldusreformi kontekstis ühinemislepingu, lepiti kokku, et uue omavalitsuse nimeks saab Kehtnakandi. Seda nime eelistasid Hiie ja Kõnnu ees ka elanike küsitlusel osalenud inimesed mõlemas vallas.

Küll aga leidis haldusreformi nimekomisjon, et Kehtnakandi ei ole sobilik variant, põhjendades, et tegemist on võõrapärase muundatud kunstnimega. Omalt poolt pakkusid nad välja, et uueks nimeks võiks saada Kehtna või Hiiekõnnu. Nii Kehtna kui ka Järvakandi valla juhid said riigihaldusministrilt Mihhail Korbilt kirja, milles soovitati Kehtnakandi nimi ümber mõelda.

Siim Jõgis

