Kehtna ja Kädva vahelisel kruusateelõigul jäid liiklejad hätta

Üks osa Kehtna ja Kädva vahelisest pinnakatteta teelõigust oli veel eelmise nädala lõpul sellises seisus, et kohalikud planeerisid oma liikumisi nii, et sealt sõitma ei peaks.

Kehtna poolt Kädva suunas sõites on enne raudtee ülesõitu paigaldatud silt, mis keelab ilma maanteeameti loata üle 8-tonnistel masinatel teel liiklemise. Maanteeameti Põhja regiooni hooldevaldkonna juhi Raido Randmaa sõnul on massipiirang seatud selleks, et hoida teed suurematest kahjustustest. Maanteeamet väljastab lube koormuspiirangutega teedel sõitmiseks vaid elutähtsa teenuse tagamiseks ja möödapääsmatute esmatarbekaupade vedude teostamiseks.

Olukord oli hull

„Üldiselt on kruusateede seis halb, sest mulded on külmunud ning sulailmadega muutuvad katted pehmeks,“ selgitas Randmaa halvas olukorras teeolusid. Käru vallavanem Elari Hiis nentis, et Kehtna ja Kädva vaheline teelõik on viimase 20 aasta kõige hullemas seisus. „Kui sõiduautoga keset teed kinni jääd, ei ole asi hea,“ ütles ta.

Hiis süüdistab tekkinud olukorras maanteeametit. „Liiga kergekäeliselt antakse raskeveolubasid,“ sõnas vallavanem. Ta selgitas, et kahel kinnistul võeti metsa maha ja seega vedasid metsaveoautod koormaid metsast välja. „Nad jäid teede sulgemisega hiljaks. Laiskus on selle nimi,“ oli Hiis resoluutne. Hiisi sõnul on tee halvas seisus tegelikult kogu ulatuses. Samas nentis ta, et maanteeametil napib ressursse ning tee kasutamist ei ole lihtne kontrollida.

Stina Andok / foto: Siim Solman

