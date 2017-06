Kehtna kunstide kool laieneb Järvakanti

Kehtna ja Järvakandi valla ühinemise käigus avab Kehtna kunstide kool Järvakandis oma filiaali. Õppetööd plaanitakse alustada juba esimesel septembril.

Filiaali avamise mõte oli Järvakandi kooli initsiatiiv, ütles Kehtna kunstide kooli direktor Anne Ummalas. Juba pikka aega on Ummalase sõnul Järvakandi omale huvikooli soovinud ning nüüd on valdade ühinemise lepingus punktina kirjas, et eraldi huvikooli ei looda, vaid kohapeal saab olema Kehtna KK filiaal. Järvakandis on hetkel välja kuulutatud kunsti vabaõppe ja klaasikunsti huvialad, mis alustavad juba sellest sügisest. Huvikooli nimeks saab Kehtna kunstide kooli Järvakandi filiaal.

Õpe hakkab Järvakandis toimuma aadressil Pargi 1, kus siiani on tegutsenud klaasiring.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

