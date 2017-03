Kohila kindlustas koha pühapäevases Balti liiga finaalis

Kohila VK/E-Service pääses 3:0 (25:11; 25:22 ja 25:15) võiduga Tartu Ülikool/Eedeni üle Balti liiga finaali. Kohila kontrollis kohtumist algusest lõpuni ning teenis finaalikoha veenvalt. Eriti silmatorkav oli venelanna Anastasiia Gorina tegutsemine, kes tõi Kohilale tervelt 17 punkti. Eliisa Peit lisas kümme ning Kertu Laak üheksa punkti. Enne Balti liiga finaalturniiri vigastusega kimpus olnud Agnes Karm sai kirja seitse punkti. Kohila VK/E-Service’i vastane finaalis on Leedu klubi TK Kaunas-ASU, kes alistas esimeses poolfinaalis 3:0 (25:23, 25:18, 25:11) Jelgava/LU. Kaunase naiskonna tugevusest kõneleb näiteks see, et just nemad võitsid Balti liiga põhiturniiri ning mängivad nüüd koduväljakul. Finaalkohtumises pannakse pühapäeval pall mängu kell 13:30. Kolmanda-neljanda koha matšis lähevad vastamisi seega Tartu Ülikool/Eeden ja Jelgava/LU. Alguse saab see mäng pühapäeval kell 11:00 samuti Kaunases.

Siim Jõgis