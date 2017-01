Kohila on valmis Juuru nimel pingutama

Kuigi Kohila ja Juuru valla liitumine on ekspertide ning piirkondliku komisjoni poolt kahtluse alla seatud, ütles Kohila vallavanem Heiki Hepner, et nad on Juuru nimel valmis pingutama.

Rapla maavanem Tõnis Blank rääkis eelmisel nädalal, et viimasel Lääne regiooni piirkondliku komisjoni kokkusaamisel võeti Juuru ja Kohila toimingute osas konkreetne seisukoht: Juuru vald tuleb sundkorras liita Rapla grupiga. Leiti, et Juurule ei ole ülekohut tehtud, sest Lääne regioonis on lauale pandud teisigi sundliitmise ettepanekuid.

Kohila vallavanem Heiki Hepner ütles, et kuigi Kohila vald saaks ka üksinda omavalitsusena jätkata, on küsimus märksa laiem. Hepner leiab, et umbes neljakümnele protsendile Juuru valla elanikele on Kohila vald sisuline tõmbekeskus oma gümnaasiumi, tervisekeskuse, huvikooli, sportimise võimaluste, jäätmejaama, kaubanduse ja muude teenustega. Vallavanema sõnul on mitmed selle piirkonna elanikud võtnud tal nööbist kinni ja avaldanud soovi, et Kohila vald nende huvide eest haldusreformis seisaks.

Samas nendib Hepner, et umbes neljakümnele protsendile Juuru valla elanikele, eelkõige neile, kes elavad Juuru alevikus ja selle läheduses, on täna teenuste mõttes tõmbekeskus Rapla. Selle osaliseks põhjuseks on tema sõnul normaalse ühistranspordiühenduse puudumine Juuru ja Kohila vahel, mistõttu inimesed ei pääse mugavalt sama kaugel asuvasse Kohilasse. „Mitmed Kohilas tegutsevad ettevõtted on nurisenud selle üle, et Juuru valla inimesed ei saa Kohilas normaalselt tööl käia, sest ühistransport on olematu. Rääkimata sellest, et kui Juuru inimene tahaks Tallinna sõita ja kasutada selleks rongi, oleks mõistlik sõita Kohila, mitte Rapla kaudu.

