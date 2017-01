Kohila suvilapiirkondadesse lisandus jõudsalt elanikke

Kohila valla elanike arv kasvas eelmisel aastal 164 inimese võrra, ületas 7000 piiri ja jõudis aasta lõpuks 7062 inimeseni.

Kohila oli eelmisel aastal üks kahest kasvava elanikkonnaga vallast Raplamaal, teine oli Juuru, kus 11 kuu andmetel lisandus 13 inimest.

Kõige rohkem kasvas Kohila vallas Aespa alevik, kuhu lisandus 97 inimest. Vilivere külla tuli juurde 29 inimest ja Urgele 23. Esimese kahe puhul on tegu endise suvilapiirkonnaga, Urge küla on niinimetatud Uue-Kohila piirkond, mis jääb Kohila alevist idasse (ja mille Rail Baltic läbi lõikab).

Kohila vallavanem Heiki Hepner ütleb, et pikemaajalisem eesmärk on Aespa ja Vilivere endisest suvilapiirkonnast kaunis aedlinnak kujundada. Esimesed sammud selles suunas on juba astutud. Riigiga on saadud kokkulepe koostöös kergtee rajamiseks Kiisa tee äärde kuni Aespa aleviku lõpuni, samuti ühistute tee mustkatte alla viimine ja pikendamine Roobuka jaamani.

Vivika Veski / foto: wikipedia

Loe pikemalt Raplamaa Sõnumitest