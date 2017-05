Konkurss “Sada särinat” ootab laste ja noorte loomingut

Sel sügisel toimub teist korda kultuurifestival “Särin” (15.-16. september) ja seekord on festivali laiendatud muusikast ja teatrist kaugemale. Juurde tulevad film, kujutav kunst ja kirjandus. Kirjandusprogrammi ja “Eesti Vabariik 100” aastapäeva ootuses on festival koostöös Lelles asuva kirjastusega Allikaäärne võtnud nõuks välja kuulutada omaloomingukonkursi “Sada särinat”, mis on mõeldud noortele luuletajatele, jutukirjutajatele, kunstnikele ja fotohuvilistele.

Küsisime kirjandusprogrammi juhi ja Allikaäärse kirjastuse omanikult Mathuralt, kellele konkurss on suunatud ja mis laekunud töödest edasi saab.

Kuidas ja mis põhjusel konkursi idee tekkis?

Mathura: Kultuurifestival “Särin” kutsus mind talvel oma meeskonda, et aitaksin läbi mõelda ürituse kirjandusprogrammi. Arutasime erinevaid ideid ning et käesolev aasta on Eestis kuulutatud laste ja noorte kultuuriaastaks, oli üks lauale jäänud mõtteid just see, et ärgitada Raplamaa oma noori loomet looma ja seda teistega jagama.

Helerin Väronen / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 17. mai Raplamaa Sõnumitest