Kristiina Ehin pälvis Tartu linnakirjaniku tiitli

Eile hommikul, 24. jaanuaril anti Tartu raekojas Kristiina Ehinile üle linnakirjaniku stipendium. Raplast pärit luuletaja ja proosakirjanik on esimene sellise tiitli kandja UNESCO loovlinnade võrgustikus.

Linnakirjaniku stipendiumi saamiseks tuli esitada oma nägemus Tartu linnakirjaniku rollist ning anda ülevaade senisest ning kavandatavast loomingulisest tegevusest. Lisaks oli nõutud, et kirjaniku elukohaks oleks Tartu linn ning ta looming hõlmaks ilukirjandust või publitsistikat. Ehinil oli kõige põhjalikum ettekujutus sellest, kuidas peaks linnakirjanik suhestuma Tartu linna ja linlastega. Määravaks sai ka tema rahvusvaheline tuntus.

Ehin leiab, et linnakirjaniku amet annab hea võimaluse töösse süveneda, ja linnale, kus ta kümme aastat elanud on, midagi tagasi anda. Kevadel on Ehinil ilmumas uus suur luulekogu “Kohtumised”. Samuti ilmuvad Ehinil luulekogud Inglismaal ja Iirimaal.

Linnakirjaniku stipendium antakse üheks aastaks. 2017. aastal on linnakirjaniku stipendiumi suurus 10 320 eurot, mis makstakse välja igakuiste osamaksetena 860 eurot kuus.

Helerin Väronen / foto: Siim Solman

Loe pikemalt Raplamaa Sõnumitest