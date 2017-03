Kuidas käituda psüühilise häirega inimesega?

Märtsikuust avab AS Hoolekandeteenused Raplas kümme uut kogukonnas elamise teenusekohta psüühilise erivajadusega inimestele, mis tähendab, et kümme psüühilise erivajadusega inimest hakkab elama kokku kolmes Raplas asuvas korteris.

Uutesse teenusekohtadesse paigutatavate inimeste elukorraldus on suhteliselt sarnane tavaliste inimeste elukorraldusega. Ainus vahe on see, et oma erivajadusest tingituna vajavad need inimesed igapäevaelus abi. Nende abistamiseks on palgatud tegevusjuhendajad, kes on toeks nii päeval kui ka öösel.

Stina Andok

Loe pikemalt 1. märtsi Raplamaa Sõnumitest