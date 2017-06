Kuimetsa küla inimesed arutasid liikumist Kose valda

Esmaspäeval kogunes Kaiu valla Kuimetsa küla rahvas, et arutada võimalikku liikumist Kose valda. Samal teemal arutlesid märtsi lõpul Kaiu vallas asuva Vaopere ja Tamsi küla elanikud.

Volikogu esimees Sirje Laansoo tuletas meelde varasemate koosolekute põhipunktid: Kose tasuta ühistransport, kool tõmbenumbrina ning teenused nagu pangad, apteek jms. Sarnased põhjendused kõlasid ka Kuimetsa rahvakoosolekul ja ametlikus pöördumises vallavalitsuse poole. Pöördumisele oli alla kirjutanud 72 inimest, kuid vallavanema sõnul olid paljud neist allkirjadest kehtetud, sest puudus Kuimetsa sissekirjutus või olid andmed kirjutatud kahele reale. Seisuga 1.01.2016 elab Kuimetsa külas 314 inimest.

Inimeste üks mure on kehv ühistranspordiühendus nii Rapla kui ka Kosega. Läbirääkimiste tulemusel on vallavanema Ülle Kiviste sõnul saadud liinimuudatus Kose-Kuimetsa vahel, mida katsetatakse ning vaadatakse, milline on inimeste huvi. Uus liin annab kohalikele võimaluse Kosel umbes kaks ja pool tundi asjatoimetusi teha ja siis bussiga tagasi tulla. Laansoo sõnul on aga ka Rapla andnud lubaduse, et bussiliiklus vaadatakse ühinemisel üle.

Volikogu esimees on ka varem öelnud ning jäi rahvakoosolekul samale seisukohale, et Kose vald on Harjumaa äärevald, kuid Rapla Raplamaa keskus. Ta leidis, et Raplale on inimestel kergem soove ja tingimusi esitada kui Kose vallale ning üleüldse on Kuimetsa inimestel ja Kaiu vallal enda eest Raplas kergem seista kui Kosel.

Mariliis Vest / foto: Mariliis Vest

