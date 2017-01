Külade kaupa liitumise otsuseid saab veel teha

Vallad võivad algatada külade kaupa naabervaldadega liitumisi aprilli keskpaigani. Seni on küll mitu küla väljendanud soovi valda vahetada, kuid pole leidnud oma vallast toetust.

Kui Käru vald hakkas haldusreformi läbirääkimiste käigus eelmise aasta suvel üha selgemalt vaatama Türi valla ja Järvamaa poole, saatsid Käru valla Kädva küla elanikud ja kinnisvaraomanikud Käru vallavolikogule kirja, milles avaldasid soovi liituda Kehtna või Rapla vallaga, juhul kui Käru vald liitub Türiga. Kirjale oli lisatud küsitlusleht, kuhu oli andnud oma allkirja 42 Kädva ja Sonni elanikku ja maakoduomanikku, kellest 36 soovis ühineda Kehtna-Rapla suunal ja kuus Türi suunal. Kirja koopia saadeti Kehtna vallavalitsusele.

Nüüdseks on Käru valla liitumine Türiga otsustatud. Käru vallavanem Elari Hiis kinnitas, et Käru vald liitub Türi vallaga tervikuna. Ta viitab, et kogutud 42 allkirjast kuulus elanikeregistrijärgsetele Käru valla elanikele 22, Kehtna-Rapla poolt oli neist 16. Hääletusõigusega elanikke on neis kahes külas kokku 69, võrdles Hiis.

Vivika Veski, Mariliis Vest / foto: Siim Solman

