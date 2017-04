Maakonna planeerimine jõudis avaliku aruteluni

Rapla maakonnaplaneering ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne olid avalikul väljapanekul kuu aega, 6. märtsist 5. aprillini. Sellele järgnes avalik arutelu kolmapäeval, 12. aprillil Rapla riigimaja auditooriumis. Kuulama oli seda tulnud kakskümmend inimest, see arv oleks korraldajate sõnul võinud olla suurem.

Rapla maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond on maakonnaplaneeringu koostamisel ära teinud mahuka töö. Ainuüksi seletuskiri on 77 lehekülge pikk. Sellele lisandub veel KSH-aruanne. Arengu- ja planeeringuosakonna nõunik Piret Kivi ütles, et planeering on praeguseks 95 protsendi ulatuses valmis. Nüüd tuleb veel kaaluda laekunud ettepanekuid ja otsustada, mil määral nendega planeeringu täiendamisel arvestada.

Kivi tõdes, et õnneks ei laekunud avalikustamise perioodil selliseid ettepanekuid, mis muutnuks põhilahendust. Sel juhul oleks kogu protsess pidanud hakkama otsast peale – avalikustamisperiood, avalikud arutelud ja uute ettepanekute kaalumine. Kaheldav, kas selleks enam aegagi oleks olnud. Teatavasti peavad vabariigi valitsuse otsuse kohaselt maavalitsused sulgema uksed 2018. aasta esimeseks jaanuariks. Maakonnaplaneering peab saama kindlasti kehtestatud enne seda kuupäeva.

Kui maavalitsuses on kõik laekunud ettepanekud läbi kaalutud, läheb dokument edasi rahandusministeeriumisse. Kui ka sealt saadakse kehtestamiseks roheline tuli, kuulub maakonnaplaneeringu kehtestamise au maavanemale.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

