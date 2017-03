Maavalitsuse ülesannete ülevõtmine tekitab nõutust, sest rahastamise osas puudub selgus

Uuel aastal tuleb suurematele ja väidetavalt võimekamatele omavalitsustele (omavalitsusliitudele) juurde ülesandeid, mida seni täitsid maavalitsused. Küsimus on, kes on need inimesed või ühendused, kes hakkavad neid ülesandeid täitma ja kust tuleb selleks raha.

Olukorras, kus veel ei tea, milliste hoiakute ja huvidega inimesed saavad istuma tulevastes volikogudes või milline saab olema haldusreformi järel omavalitsuste tulubaas, ei saa praegused vallajuhid väga konkreetseid tulevikku suunatud otsuseid teha. Samas, et see, mida seni on tehtud ühiselt ja ühistes huvides, püsima jääks, tuleb praegu mingites asjades kokku leppida.

Eelmisel neljapäeval oli Raplamaa Omavalitsuste Liidu vallavanemate kogus esimene ühine arutelu selle üle, kas, kes ja kuidas võiks alates järgmisest aastast maavalitsuse ülesandeid täitma hakata. Kuna kõige tähtsam küsimus – kui palju seni maavalitsustele eraldatud rahast koos ülesannetega omavalitsustele tuleb – on ikka veel vastuseta, jäi arutelugi veidi ebamääraseks.

Inge Põlma / foto: Siim Solman

