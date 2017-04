Märjamaa kooliaiast võeti ilma loata puu maha

Üks aastakümneid tagasi Märjamaa gümnaasiumi kooliaeda istutatud vahtrapuu võeti hiljaaegu ootamatult maha. Märjamaa vallavalitsus on koostöös kooliga asunud juhtumit menetlema.

Märjamaa gümnaasiumi majandusjuhataja Eino Väljaots sõitis 10. aprillile eelnenud nädalavahetusel koolimajast mööda ning märkas, et vahtrapuu ümber toimetatakse. Esmaspäeval, kui ta tööle tuli, selgus, et puu oli maha võetud. Väljaotsal on vana puu mahavõtmise pärast väga kahju ning ta ütleb, et on olnud pidevas suhtluses Märjamaa valla keskkonnaspetsialisti Mati Erikuga.

Väljaotsa sõnul käis ta ise avastuse tegemise järel vallas küsimas, kas puu mahavõtjatel oli olemas valla luba. Erik, kes artikli kirjutamise ajal viibis haiguslehel, soostus ütlema vaid nii palju, et puu maha võtmisest on ta teadlik, kuid vallalt pole selleks luba antud.

Stina Andok / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 19. aprilli Raplamaa Sõnumitest