Meditatiivsed rännakud Mathura loomingu seltsis

Raplamaa kaasaegse kunsti keskuses esitles Mathura kolmapäeval, 1. märtsil oma uut raamatut “Jääminek”. Kuulda sai katkendeid raamatust ja luuletusi Mathura varasemast loomingust. Muusikalise tausta lõid Maili Metssalu viiulil, Jaak Johanson kitarril ja Krista Citra Joonas bambusflöödil.

“Jääminek” ilmus eelmise aasta novembri alguses ja on esimene Mathura proosateos. Raamat räägib vanast mehest Manivaldist, kes on siia ilma jäänud üksi. Elades luhasaarel, kus ta tunneb iga kivi, iga maalapikest, teab ta, et varsti on teise ilma minek. Raamat pakub mõtisklusi elu, aja ja saatuse teemadel. Teos pärjati veebruari lõpul Virumaa kirjandusauhinnaga. Seda on kirjeldatud kui teost, mis jätab hinge puhta ja kerge tunde ning see vastandub oma elufilosoofia ja poeetilisusega tänapäevasele kärsitule elulaadile.

Helerin Väronen / foto: Helerin Väronen

Loe pikemalt 8. märtsi Raplamaa Sõnumitest