30. juunist 2. juulini on Tallinnas järjekorras XII noorte laulu- ja tantsupidu, mis kannab seekord pealkirja “Mina jään”. Ka Rapla maakonnast pürgib peole 65 kollektiivi, ühtekokku ligi 1500 noort lauljat, tantsijat ja pillimeest. Raplamaal on toimunud enamik eelproove ja ülevaatusi, jäänud on vaid segakooride teine ettelaulmine 19. aprillil. See, kes kollektiividest laulu- ja tantsupeole pääseb, selgub 1. maiks.

Suvise peo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri, traditsioonide ja vanema põlvkonnaga. Peo teema “Mina jään” on otsekui allkiri, mis kinnitab noorte tahet jääda seotuks oma juurtega, ükskõik kuhu elutee neid ka viiks, ja olla eestlane ka neil hetkedel, kui kodu on kaugel. Sellest lähtuvalt on valminud ka Raplamaa oma märk, mis on osa laulu- ja tantsupeo Raplamaa rongkäigu kujundusest ning kannab deviisi “Mina jään raudselt Raplamaale”

Mari Tammar, laulu- ja tantsupeo kuraator Raplamaal

Loe pikemalt 12. aprilli Raplamaa Sõnumitest