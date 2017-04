Ministeerium lisab Rail Balticu leppe ratifitseerimisele hoogu

Majandusminister palus ministeeriumidel kooskõlastada Rail Balticu riikidevahelise kokkuleppe ratifitseerimiseelnõu kiirkorras, kodanikuühenduse hinnangul pole kiirustamine aga põhjendatud.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson saatis viiele ministeeriumile ja Riigikontrollile eelmisel esmaspäeval kirja, milles palub Rail Balticu kolme Balti riigi valitsuste vahelise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõule saata kooskõlastused „erakorraliselt lühikese tähtaja jooksul ehk 11. aprilliks”.

Simson põhjendas oma soovi sellega, et kokkuleppe tekst ning seletuskiri, mis suuresti kattub ratifitseerimise seaduse eelnõu seletuskirjaga, läbisid käesoleva aasta jaanuaris kooskõlastusringi, mille osaliseks olid samad asutused, kellelt nüüd kooskõlastust oodatakse. Simson lisas, et kiire kooskõlastus võimaldaks välisministeeriumil esitada dokumendid valitsuse 27. aprilli istungile.

Kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust (ARB) juhatuse liige Priit Humal juhib tähelepanu, et Rail Balticu riikidevaheline leping allkirjastati jaanuari lõpus ning peaminister Jüri Ratas lubas tookord, et seda ei saadeta ratifitseerimisele Riigikogusse enne, kui valmib uus tasuvusanalüüs. Seda analüüsi ei ole veel avalikustatud, kuid majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) saatis ratifitseerimise seaduseelnõu juba kooskõlastusringile ja seda erakorraliselt lühikese tähtajaga, tõdeb Humal.

ARB juhib tähelepanu ka sellele, et 3. aprillil valminud ratifitseerimiseelnõu seletuskiri viitab põhjendustes vigasele AECOM-i uuringule ning puuduvad täielikult viited uuele tasuvusanalüüsile.

Vivika Veski

