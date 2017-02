Minister: Valitsus toetab Juuru ühendamist Raplaga

Viimastel nädalatel on Rapla maakonnas visiidil käinud mitmed kõrged poliitikud. Otsa tegi lahti Riigikogu esimese asespiikri Enn Eesmaa visiit kaks ja pool nädalat tagasi. Sellele järgnes president Kersti Kaljulaidi külaskäik ning kolmanda kõrge külalisena väisas meie maakonda eelmisel nädalal riigihalduse minister Mihhail Korb.

Päeva jooksul kohtus ta Rap­la maavanema Tõnis Blanki ning kohalike omavalitsuste juhtidega. Põhiteemaks oli loomulikult haldusreform, mida Korb ministrina läbi viib. Raplamaa Sõnumitel avanes võimalus veerand tunniks ministriga laua taha istuda, et seda teemat lahata. Selgus, et vaatamata Kohila ja Juuru läbirääkimistele toetab valitsus Juuru ühendamist Raplaga, et luua ühine piir joonel Rapla – Juuru – Kaiu. Samuti tuli jutuks osavaldade teema, mida minister selgelt toetas.

Miks on vaja haldusreform ära teha just nüüd?

Mihhail Korb: Mina ei käsitle haldusreformi pelgalt piiride muutmisena, vaid reaalse võimu andmisena kohalikele omavalitsustele. Eesmärk on kohalike omavalitsuste toimekust ja jõukust kasvatada. On selge, et rohkemate funktsioonidega saavad hakkama suuremad ja tugevamad omavalitsused. Mida me kõige paremini näeme ja mille üle kõige rohkem diskuteerime, on territoriaalne jaotus. See ei ole tegelikult lõppeesmärk. Oluline on, et tekiks tugevad kohalikud omavalitsused, kus on selge volikogu, kes esindab rahva tahet.

Meie maakonnas on terav olukord Juuru vallaga. Usun, et olete sellega kursis. Mis saab Juuru vallast?

Täna on laual ettepanek Juuru vallal ühineda Rapla vallaga. See on kogu Eestis erakordne olukord.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

