Minister vastas maavanema kirjale

Maavanem Tõnis Blank saatis detsembri keskpaiku majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse kirja, milles toob välja probleemid maanteeameti liiklusbüroode ümberkorraldamises. Pöördumisele vastas majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Oma vastuskirja alguses kinnitab minister, et maanteeameti teenused Rapla maakonnast ei kao ning tehakse jätkuvalt tööd nende kättesaadavuse parandamiseks.Tema sõnul on oluline, et maanteeamet oma tegevuses teavitaks ja kaasaks aruteludesse aegsasti ka kodanikud, kohalikud ettevõtjad ning kohaliku omavalitsuse üksuse esindajad, ning teeb ettepaneku maanteeameti ning Rapla maavalitsuse esindajate täiendavaks kohtumiseks, et arutada tõusetunud probleeme.

Maavanem Tõnis Blank tõi oma kirjas välja asjaolu, et Rapla ARK suleti päevapealt ilma igasuguse ettehoiatuseta. Simson vastab, et tegemist polnud sulgemisega, vaid Raplas toimus töökorralduse muutus ja koliti teisele aadressile. Kuna maanteeameti esindus asus Raplas kahel aadressil ning mõlemad hooned vajasid suuri investeeringuid, pakkus Riigi Kinnisvara AS välja kolimise Tallinna maantee 14 aadressile, põhjendas Simson.

Aire Tammik Autokool OÜ teooria- ja sõiduõpetaja Aire Tammik ütles, et 2016. aasta juunis oli Rapla büroo siiski ette teatamata suletud terve nädal, see on tema sõnul fakt. „Seega see väide, et ei suletud ja muudeti vaid töökorraldust, on vale ja näitab, et ministrit on valesti informeeritud. Tallinna mnt 14 ruum on kliendile kitsas ja ebamugav, kuid saab hakkama,“ rääkis Tammik.

Blangi kirjas toodud väite kohta, et seaduse kohaselt peaks sõidueksami sooritamine algama väikese liiklusega kohast ning Tallinna mnt 14 esine seda ei ole, vastab Simson, et sellist kohustust ühestki õigusaktist ei tulene ning Rapla kontekstis ei ole tema sõnul üldse õige rääkida tihedast liiklusest. „Sellise arvestuse kohaselt ei oleks sõidueksamite vastuvõtmine suuremates linnades üldse võimalik, sest liiklustihedus Tallinnas, Tartus, Narvas, Jõhvis ja Pärnus on oluliselt suurem,“ ütles Simson.

Tammik nõustub, et Rapla kontekstis ei saa rääkida tihedast liiklusest. „Seega las algab eksam Karmani parklast, pole probleemi, seal on sõidukeid küll palju, kuid liiklemist siiski vähe,“ leidis sõiduõpetaja.

Veel pööras Blank tähelepanu sellele, et Rapla büroo kõrvalt puudub nõutud liiklusmärk „Riiklik sõidueksam“. Simson ütles, et see liiklusmärk tähistab pigem sõidueksami algust tähistavat kohta informatiivses mõttes ning tegemist ei ole kohustusmärgiga. Tammik leiab aga, et märk peab siiski olema riikliku sõidueksami ajal märguandeks teistele liiklejatele. „Oluline on, et kaasliiklejad ei pargiks maanteeameti büroo ukse juurde, kuhu peab parkima B-kategooria õppesõiduk riiklikul sõidueksamil. Märk peaks olema ajutiselt paigaldatud B-kategooria sõidueksamite tegemise päevadel,“ arvas Tammik.

Järjekorrad järsult lühenenud

Maavanem viitas oma pöördumises, et sõidueksamid toimuvad kord nädalas, mistõttu on järjekorrad pikad. Probleeme on ka eksamile registreerimisega e-keskkonnas. Minister vastas, et eksamid toimuvad siiski rohkematel päevadel kui ainult üks kord nädalas ning eksamite arvu suurendatakse vastavalt nõudlusele.

