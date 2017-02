Mis saab Kodila koolist ja lasteaiast?

Rapla vallavolikogul seisab lähikuudel ees otsuse tegemine, mis määrab Kodila põhikooli ja lasteaiarühma tuleviku.

Kodila põhikooli tulevikust on olnud juttu juba 15. detsembril toimunud Rapla vallavolikogu hariduskomisjoni koosolekul, kus on arutatud valla 2017. aasta eelarvet. Volikogu liikme Alar Mutli küsimusele, kas eelarvesse on arvestatud kulud, mis kaasnevad Kodila põhikooli planeeritava sulgemisega, on valla finantsjuht Küllike Orul vastanud, et rahalised vahendid selleks on eelarves olemas ja täpsemad arvestused (koondamisraha) tehakse pärast otsuse vastuvõtmist.

Rapla vallavalitsuses oli Kodila põhikooli teema päevakorras 16. jaanuari istungil. Protokollist nähtub, et valla haridusnõunik Tiina Roosimägi tegi istungil ülevaate volikogu hariduskomisjonile esitatavast eelnõust, mis näeb ette, et Kodilas säiliks vaid lasteaiarühm, mis aga ei tegutseks vallavalitsuse hallatava iseseisva asutusena, vaid oleks mõne teise haridusasutuse filiaal ehk täpsemalt on kõne all Alu lasteaia-algkooli ümberkujundamine. Vallavalitsus otsustas, et toetab põhimõtteliselt esitatud eelnõu ning on nõus selle esitamisega volikogu hariduskomisjonile aruteluks.

19. jaanuaril toimunud vallavolikogu hariduskomisjoni koosolekul oligi päevakorras Kodila põhikooli ja Alu lasteaia-algkooli ümberkorraldamine Alu kooliks. Haridusnõunik tutvustas komisjoni liikmetele ettevalmistatud eelnõu, mille kohaselt on kavas lõpetada Kodila põhikooli tegevus ja liita Kodila lasteaiarühm Alu lasteaia-algkooliga alates 1. juulist 2017 ning et Alu lasteaialt-algkoolilt on tulnud algatus nimetada asutus ümber Alu kooliks.

Eelmisel nädalal oli Kodila põhikoolis vallaametnike ja põhikooli õpetajatega koosolek, kus tutvustati samuti esitatavat eelnõu ning selgitati, et kõik õpetajad koondatakse selle aasta 1. juulil. „Üle ei viida kedagi, antakse võimalus kandideerida. Avanemas on ka uus turg riigigümnaasiumi näol ning õpetajaid saaks rakendada väikeklasside juures,“ selgitas Rapla vallavanem Kalle Toomet õpetajate võimalusi tulevikus. Lähiajal on plaanis kohtumine ka kooli hoolekogu ja koolis õppivate laste vanematega.

Ilvi Pere sõnul on põhikooli sulgemine olnud juba pikka aega õhus ja see on kõigile arusaadavalt loogiline samm. Samas ütles ta, et kuni volikogu pole hääletanud, ei ole ka otsus tehtud.

Stina Andok / foto: Siim Solman

