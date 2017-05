Mõisakunsti konverents keskendus kunsti ja ruumi muutumisele ajas

Raikküla mõisas toimus neljas mõisakunsti konverents ning ühtlasi avati Malle Leisi õlimaalide näitus.

Näituse avas kunstniku tütar Sandra Jõgeva, kes sõnas, et väljavalitud pildid on küll vaid väike osa Leisi suurest loomingust, kuid see osa on eriline. Valik on tehtud mitme kümnendi teostest ja kõige uuemad neist on viie aasta tagused. Väljavalitute seas on enamasti väiksemad, kammerlikumad pildid, paar suuremat pilti on neile kontrastiks.

Malle Leisi peetakse Eesti üheks kuulsamaks õlimaalijaks ja graafikuks, kelle tööd on isikupärased ja selgelt äratuntava koloriidiga. Kõike enam on tuntud tema lilled. 50 aasta jooksul on ta teinud üle 1000 maali.

Reedel, 19. mail toimunud konverentsil esinesid ettekannetega kunsti ja ruumi teemadel kunstiteadlane Kadi Polli, kunstiajaloolane Tiina Abel, arhitekt Kaja Pae, kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapin, muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie, kunstnik ja helilooja Kiwa ning arhitekt Urmo Mets.

Helerin Väronen / foto: Siim Solman

