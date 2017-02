MTÜ Väärt Raplamaa Toode sammub missioonitundega edasi

Jaanuari lõpus ja veebruari algul toimunud MTÜ Väärt Raplamaa Toode koosolekutel tunnistati, et poe olukord pole hetkel kiita.

Kahe ja poole aastane periood on piisavalt pikk, et teha võrdlusi ja analüüse müüginumbrite osas ja pärast mitut arutelu võeti vastu otsus alates 1. veebruarist kehtestada kõigile tootjatele uued tingimused.

Kolimine Talupoe kõrvalruumidest Tallinna mnt 23 oli poe jaoks kahtlemata õige samm. Raplamaa inimesed on poe väga kenasti vastu võtnud, pood meeldib ja on kuulda ka kommentaare: „Elame teie käekäigule kaasa, hoiame teile pöialt, edu teile!“ Kuid kolimine on alati seotud sisseelamise perioodiga ja võtab aega, enne kui inimesed poe jälle üles leiavad.

Helerin Väronen / foto: Siim Solman

