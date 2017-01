Mure Purila veistega

Eelmise aasta novembris kohtusid veterinaarkeskuse, politsei- ja piirivalveameti esindajad ning Rapla vallavanem Kalle Toomet maavanem Tõnis Blangi juures. Arutluse all oli juba mõnda aega kestnud mure Purila külas.

Väidetavalt on kohaliku loomapidaja Reimo Saksa veised pääsenud põllule ja maanteele vabalt liikuma ning sealjuures tekitanud liiklusohtlikke olukordi. Samuti on nad pääsenud naabrite maale.

Aavo Lumi Raplamaa veterinaarkeskusest tõdes, et probleem on tõsine. Täpseid detaile loomade põhjustatud kahju ulatusest ta avalikustada ei soovinud. “Veterinaar- ja toiduamet on asjaga kursis ja on alustanud haldusmenetlust, mis on momendil pooleli ja seetõttu ei saa avaldada üksikasju,” ütles ta. Probleemi tõsidusest kõneleb ilmekalt politsei statistika. Rapla politseijaoskonna juhi Janno Ruusi sõnul tuli selle murega teateid hädaabinumbrile 2015. aastal üle kahekümne ja 2016. aastal üle kümne.

Siim Jõgis / illustreeriv foto: Siim Solman

