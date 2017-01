Ninast sabani maitseelamusi õpperestoranis Neljapäev

Igal neljapäeval koostab üks Kehtna Kutsehariduskeskuse õpilastest peakokana päeva menüü, mille juhendajate toel valmistavad ette tublid õpilased. Eelmisel neljapäeval, 12. jaanuaril oli menüüs seitsmekäiguline degustatsioon nimega „Julgus või eelarvamus“.

Harjumuse jõud on suur. Miskipärast on kujunenud nii, et mõningaid loomade kehaosi sööme hea meelega, mõnd eriti just pidupäevadel, kuid teisi ei puutuks kahvliotsagagi. Kui nägin Kehtna Kutsehariduskeskuse õpperestorani Neljapäev Facebooki lehel kuulutust sellise ääretult intrigeeriva menüüga, ei kõhelnud ma hetkegi ja otsustasin, et pean ära proovima.

Ajud, kopsud, harknääre, saba – ei saa öelda, et need oleksid sagedased nähtused kaupluse lihaletis või veel enam kodustel õhtusöögitaldrikutel. Ometi me teame, et õige valmistamistehnikaga võib neist saada suurepärased road. Ei olnud see aeg ka veel nii ammune, kui just neid kehaosi toiduks valmistati, sest muud ei olnud saada. Tänapäeval on ajud ja muud subproduktid pigem delikatess, mida vähesed söövad naudinguga ning mida veelgi vähesemad söödavaks teha oskavad.

Stina Andok / foto: Siim Solman

