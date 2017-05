FOTOD: Nostalgiline rännak serviisikappi

Järgmised poolteist aastat saab Järvakandi klaasimuuseumis vaadata Pilvi Ojamaa tarbeklaasi näitust. See on suurepärane võimalus juba aastakümneid kapis seisnud tuttavate joogiklaaside nimed lõpuks teada saada.

Pidulik avamine oli eelmisel teisipäeval. Näituse kuulutas avatuks muuseumi juhataja Allan Kima. Ta tõi välja, et Eesti mõistes on tegemist suure sündmusega. Eriti hea meel oli tal sellepärast, et näituse kangelased olid ise kohal. Lisaks Pilvi Ojamaale jagas kohapeal oma kommentaare näituse kuraator Maie-Ann Raun.

Ojamaa ütles, et tema jaoks on suur au sellises ajaloolises muuseumis oma näitus välja panna. Näitus on mitmes mõttes nostalgiline. Üheltpoolt autorile endale, sest meenutab noorust ja klaasitehases Tarbeklaas kunstniku-disainerina töötatud aegu. Nostalgiline on see ka vaatajale, sest paljud välja pandud tööd on ju oma serviisikapist tuttavad.

Katri Reinsalu / foto: Siim Solman

