Omavalitsusliit otsustas asutada uue RAEK-i

Raplamaa Omavalitsuste Liit ei teinud oma otsust ühel häälel ega ilma vaidlusteta, aga otsus siiski sündis: omavalitsusliit asutab uue arenduskeskuse, mis – kui vabariigi valitsus selleks nõusoleku annab – võtab üle senise sihtasutuse.

Maakondlike arenduskeskuste reorganiseerimisest on räägitud juba vähemalt aasta algusest. Nüüd, kui on teada, et uuest aastast kaovad maavalitsused ja maavanemad, kes seni on olnud vabariigi valitsuse kui asutaja esindajad, on päevakorral, et omavalitsusliidud võtavad maakondlikud arenduskeskused n-ö üle. Märtsikuisel vallavanemate kogul jõuti põhimõttelisele otsusele, et ROL-i täiskogul otsustatakse uue sihtasutuse asutamine.

Ehkki uus sihtasutus saab ajutiselt uue nime, ollakse seda meelt, et edaspidi võetakse vana nimi ehk RAEK tagasi selle tuntuse pärast.

Vallavanemate kogus ei arutatud sel teemal pikemalt, seega ei tekkinud vaidlust ei uue sihtasutuse nime, nõukogu koosseisu ega põhikirja üle.

Kes asutab?

Kui aga pärast vallavanemate kogu võis RAEK-i juht Janek Kadarik arvata, et täiskogul läheb otsustamine kiiresti ja probleemideta, tekkis tegelikult mõnes küsimuses päris põhimõtteline vaidlus, sest, nagu ütles Anne Kalf, „nüansid tuleb selgeks rääkida

Inge Põlma

Loe pikemalt 29. märtsi Raplamaa Sõnumitest