Õpilasfirma TIKA müüs esimesed tooted

Rapla ühisgümnaasiumi üheteistkümnenda klassi noormehed lõid sügisel õpilasfirma TIKA. Mitu kuud kestnud tootearendus kandis vilja, kui Eesti õpilasfirmade laadal müüdi esimesed tooted.

TIKA on peegelkaamera objektiivi kaane külge kinnituv kaugjuhtimispult, mis võimaldab pulti kaasas kandes teha näiteks grupipilte, endast üksi fotosid või fotograafiahuvilistel pildistada pika säriajaga. Toimib see järgmiselt: fotoaparaat asetatakse kas statiivile, lauale või kuhugi, kus ta paigal seisab, võetakse kaugjuhtimispult endaga kaasa ning puldi nupule vajutades saab kuni viieteist meetri raadiusega alal pilti teha. Idee ja teostuse autorid on Rapla ühisgümnaasiumi kolm üheteistkümnenda klassi noormeest: Markus Bachmann, Holger Ollema ja Ats Hannes Õunapuu.

Noormeeste sõnul asendab toode fotoaparaadi taimerit, mis nõuab kiiruga kaamera ette jooksmist. Sellegipoolest on ka TIKA-ga võimalik fotoaparaati just taimerile seadistada. See tähendab, et vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu, ootab fotoaparaat mõne sekundi ja jäädvustab foto alles siis. Turundusjuhi Markuse sõnul on see hea siis, kui ei taha, et pult pildil näha jääks. Kaugjuhtimispult toimib tegevdirektori Holgeri sõnul üheksakümnel protsendil kaameratel, vaid mõne üksiku mudeliga võib tekkida probleeme, kui neil pole näiteks infrapuna.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

