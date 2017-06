Paluküla väljaarendamise ideekonkursile laekus kaks tööd

Kehtna vallavalitsuse välja kuulutatud ideekonkursile Kõnnumaa Paluküla puhkepiirkonna väljaarendamiseks laekus kaks tööd. Möödunud kolmapäeval tutvustasid MTÜ-d oma ideid volikogule.

Üks ideekonkursil osaleja on värskelt loodud MTÜ Paluküla Külastuskeskus, teine mitmeaastase kogemusega MTÜ Paluküla Klubi. Esmalt tutvustas oma ideekavandit MTÜ Paluküla Klubi, kelle visioon on Haldjamaa loomine. Kogu idee on MTÜ juhatuse liikme Rika Mölderi sõnul kantud haldjatest ning loomisel võetakse arvesse asukoha salapära ja loodussõbralikkust.

Haldjamaa kontseptsioon on väga mitmekesine. Ehitada soovitakse suurt haldjakoda, millest saaks puhkekoha keskus, lumehaldja koda, kus oleks ruumid töötajatele ja külastajatele ning spordi- ja matkatarvete laenutus, hiiemäe tuba ning hea haldja tuba oleksid täidetud püsinäitustega Paluküla loodusest, pärimusest, energeetilistest märkidest jne. Kaasata soovitakse ka Järvakandit, kes saaks väljapaneku jaoks klaas­ingli toa. Ideede rivi oli veelgi pikem, alates leivaahjust ja lõpetades vaatetorniga. Tegevustena plaanitakse erineva raskusega matkaradasid, suusatamist, ronimisrada lastele, pisemaid kontserte, tervise ja rahvakultuuriga seonduvat jpm. Kindlasti soovitakse edasi arendada sportlikke tegevusi. MTÜ liikmed rõhutasid, et mäele ei rajata ühtegi ehitist ning kogu Haldjamaa saab olema mäe alumises osas.

MTÜ Paluküla Külastuskeskus soovib rajada aga traditsioonilisemat külastuskeskust väiksema, kompaktsema ja odavamana. Ka nende visioon näeb ette, et mäele ühtegi ehitist ei rajata. Plaanis on kompaktne rohekoda, kus on võimalik korraldada seminare, õpitubasid, konverentse jms, ning külastuskeskus, kust saab rentida spordi- ja vaatlusvahendeid ja muud vajalikku keskuses olemiseks. Tegevustest on plaanis loodus-, järve- ja rabamatkad, pärimuse ja muinasajaloo tutvustamine, sportlikud tegevused nagu suusatamine, jalgrattasõit, kepikõnd, orienteerumine jpm. Läbirääkimisi kavatsetakse pidada ka majutuse pakkumiseks.

Mariliis Vest

