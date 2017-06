Perearst Maret Tamme lõpetab Eidaperes vastuvõtu

Kehtna valla perearst Maret Tamme lõpetab alates 1. juulist Eidapere piirkonnas oma tegevuse ja jätkab töötamist ainult Kehtnas.

Maikuu Kehtna vallalehes on info, et Kehtna valla perearst Maret Tamme lõpetab tegevuse Eidapere piirkonnas ning jätkab vaid Kehtnas. Tamme on seda lehes põhjendanud digi- ja bürokraatiamaailma probleemidega. Eidaperes on toimunud ka rahvakoosolek, kus selgus, et inimeste põhiline probleem on ühistransport ehk kuidas edaspidi Kehtnasse pääseda.

Ajakirjaniku küsimustele vastas Tamme, et ei jaksa praegu rohkem seletada. Valla dokumendiregistrist leiab perearsti pöördumise vallavalitsuse poole, kus ta ütleb, et kahes kohas töötada enam ei suuda ning praegustes Kehtna ruumides (Staadioni 13b, kohalikele teada kui ambulatoorium) pole tööd võimalik jätkata seoses katkise katusega. Kuna perearstid on eraettevõtjad, ei saa ka vallavanem Tamme otsuseid kommenteerida.

Mariliis Vest / iilustreeriv foto: Siim Solman

