Prügihunnikud Rapla kalmistul tekitavad pahameelt

Raplamaa Sõnumitega võttis ühendust proua, kes kurtis, et Rapla kalmistul on prügikonteinerid pidevalt täis ning oma prügi ei ole kuskile panna.

Tegemist on pikaajalise probleemiga. Eriti terav oli anonüümseks jääda soovinud proua sõnul olukord tänavu emadepäeval, 14. mail. Ta rääkis, et oli sõitnud Rapla kalmistule kaugemalt, kuid ei saanud koristada, sest prügi ei olnud kuskile panna.

Rapla kalmistu korrashoiu eest hoolitseb EELK Rapla Maarja-Magdaleena kogudus. Juhatuse esimees Raivo Erm tõdes, et probleem on olemas. Tema sõnul kerkib see kõige nähtavamalt esile neljal korral aastas – hingedepäeval, emadepäeval, jaanipäeval ning jõuluõhtul. Siis käib surnuaial kõige rohkem inimesi ning käiakse lähedaste haudadel ka väljastpoolt Raplat. “Aasta jooksul on kolm-neli päeva, kui prügimajandamine läheb kontrolli alt välja. Siis jääme omadega jänni. Enamik aega ei ole probleeme,” sõnas Erm.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

