Purila pelletitehases tuleb uus müramõõtmine

OÜ Warmestone Purila pelletitehase tekitatud häiriva müra tõttu on terviseametile laekunud 4. detsembrist 22. märtsini neli pöördumist. Pärast eelmist, jaanuaris teostatud müramõõtmist kohtusid terviseameti ja Rapla vallavalitsuse esindajad märtsis tehase juhiga. Mürauuringu tulemustest lähtudes algatas terviseamet tehase suhtes menetluse ja plaanib läbi viia uue mürauuringu.

Jaanuari lõpus tellis Warmestone mürauuringu, mis kirjeldaks ja kaasaks kõiki tehases kasutatavaid müraalllikaid. Uuringu eesmärk oli näidata müratasemeid nii-öelda halvima stsenaariumi järgi, ehk olukorras, kus kõik tehase seadmed töötavad üheaegselt 24 tundi järjest ilma vahepausideta. Reaalselt ei tööta tehase kõik masinad ööpäev läbi. Võrreldes tehase algusajaga on muudetud näiteks mobiilse purustaja töötamise aega. See on töös ajavahemikul 8-20 ja seda mitte iga päev.

Mürauuringu tulemusest selgus, et öisel ajal on müra piirtase ületatud kolmes kohas. Seetõttu algatas terviseamet Purila pelletitehase suhtes riikliku järelevalve menetluse. Ka väikene, 0,5 dB piirmäära ületamine on siiski rikkumine.

Helerin Väronen

