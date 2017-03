RAEK uueneb

Haldusreform ja maavalitsuste kadumine tähendab muudatusi ka Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusele, sest Raplamaa Omavalitsuste Liit asutab lähiajal uue arenduskeskuse, mis senise üle võtab.

RAEK-i asutas 1997. aastal vabariigi valitsus ning esindajaõigused on maavanemal. Peamine rahastaja on EAS, samuti ROL. Nüüd on leitud, et maakondlikud arenduskeskused tuleb ümber korraldada, sest nende tegevus riigi sihtasutusena on kohmakas.

Inge Põlma

